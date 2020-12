Nova lei reforça poder de intervenção dos reguladores no sistema financeiro

Os órgãos reguladores do sistema financeiro terão mais poderes regulamentares com a aprovação e entrada em vigor da Lei do Regime Geral da Actividade e das Instituições Financeiras, segundo Elmer Serrão, presidente do Conselho de Administração da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), em declarações exclusivas ao Mercado.

O instrumento normativo (ainda em forma de proposta), afirma, trará ferramentas de supervisão mais consistentes que irão contribuir para assegurar a estabilidade e robustez do sistema financeiro, permitindo reduzir as assimetrias de informação entre os consumidores e os prestadores de serviços.

“Esta estabilidade e robustez tornará o sistema financeiro mais resiliente a crises sistémicas e proporcionará uma eficiente alocação dos recursos aos sectores produtivos da economia”, disse o PCA da ARSEG, para mais adiante afirmar que a nova lei está alinhada às orientações emanadas pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basileia (BCBS).

“Dada a globalização dos mercados financeiros, verifica-se hoje em dia uma tendência no sentido da harmonização da regulação financeira nos diversos países e regiões do mundo. Isso permite o estabelecimento de padrões de supervisão e previne arbitragens. Angola não está alheia a esse movimento”, afirmou Elmer Serrão.

Cumprimento das regras prudenciais

Ainda sobre o conteúdo da norma proposta, Elmer Serão diz que o instrumento legal reforçará os poderes dos diversos organismos supervisores do sistema financeiro, designadamente na averiguação do cumprimento dos requisitos de governação corporativa, processos de gestão de risco e fit and proper (competência e idoneidade).

Também vai contribuir para “o controlo de aquisição de participações qualificadas ou na tutela de crises de liquidez e solvência que possam afectar as instituições financeiras”.

Sobre o impacto da lei no sector segurador, o PCA da ARSEG disse que a futura legislação obrigará a implementação de regras e mecanismos de conduta e prudenciais que, em última instância, conduzirão as empresas a seguir um caminho de maior profissionalização, inovação e tratamento justo e informando aos tomadores de seguros, segurados e beneficiários”.

Apesar de manter o sistema de supervisão tripartido por tipo institucional (BNA, CMC e ARSEG), esclarece, o novo diploma possui alterações relevantes, tais como a criação do Conselho de Supervisão do Sistema Financeiro (CSSF), órgão destinado a promover maior coordenação e articulação entre as autoridades de supervisão do sector.

Controlo da liquidez e solvência

A instituição de um novo regime da liquidação das instituições financeiras ou a consagração de um regime sancionatório mais adequado e eficiente constam igualmente das principais alterações a serem implementadas no sistema financeiro com a entrada em vigor da Lei do Regime Geral da Actividade e das Instituições Financeiras.

Mário Ferreira do Nascimento, presidente da Associação Angolana de Bancos (ABANC), contactado pelo Mercado, disse estar de acordo com os princípios contidos na Proposta de Lei em foco porque dá mais independência ao Banco Nacional de Angola (BNA), enquanto autoridade supervisor do sector bancário no País.

Os princípios legais propostos, defende, vão modernizar o sistema financeiro, principalmente o bancário, visto que dá mais independência ao banco central, podendo solicitar (a todo o tempo) informações às instituições sob sua supervisão. A Lei do Regime Geral da Actividade e das Instituições Financeiras, segundo ainda o presidente da ABANC, dá mais poder ao BNA, no tange aos princípios sancionatórios.

Norma actualizada

Lopes Fontoura, economista, diz ser um normativo à medida dos desafios do sistema financeiro mundial, pois é reflexo dos acordos que o Executivo assumiu com as instâncias internacionais, quanto à adopção das boas práticas internacionais e do reconhecimento da equivalência da regulação e processos de supervisão das instituições financeiras. “Que são: o Fundo Monetário Internacional (FMI); Banco Mundial (BM) e a Autoridade de Supervisão Bancária da União Europeia (EBA)”, disse.

A proposta, avança, visa dotar o sistema de regulação e supervisão financeira dos instrumentos mais avançados para assegurar a estabilidade e robustez do sistema financeiro, no âmbito das boas práticas internacionais.

“Também constitui um reforço da estabilidade e aperfeiçoamento do sistema financeiro, relativamente ao exercício da actividade e do seu funcionamento para a salvaguarda da estabilidade financeira”, disse o também docente universitário.

O diploma legal, esclarece o economista ouvido pelo Mercado, introduz alterações significativas no regime jurídico das instituições financeiras na parte institucional e em matéria de supervisão, medidas interventivas, infraccional e sancionatória.

A Lei do Regime Geral da Actividade e das Instituições Financeiras, afirma, preencherá lacunas consideradas críticas no quadro da legislação vigente, a Lei de Base das Instituições Financeiras.