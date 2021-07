Nova indústria vai processar 190 toneladas de pescado por dia

Denominada Gallinus Pescas, a unidade, com uma área bruta de 23.383 metros quadrados, vai contar ainda com chupador à vácuo de 80 toneladas/hora e tanques de recepção de pescado de 90 ton./hora.

A indústria, cuja área coberta de produção é de quatro mil metros quadrados, terá ainda capacidade de congelação de 190 toneladas/dia e uma câmara de conservação de 400 toneladas de pescado/dia. Numa primeira fase, espera gerar 150 empregos directos.

Segundo o responsável, que falava à ANGOP, o investimento está estimado em Usd 13 milhões, valor assegurado em grande medida pelo Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi).

As obras da infra-estrutura começaram no mês de Janeiro do corrente e os ensaios iniciam em Outubro, projectando-se a entrada em funcionamento da unidade entre os meses de Dezembro (2021) ou Janeiro (2022).

A unidade vai começar pela captura e congelação de pescado, posteriormente haverá a fase de transformação e embalamento de outras espécies de pescado (atum e polvo), enlatados e colocação da marca para exportação, uma vez que a fábrica reúne padrões de qualidade internacionais para exportação de pescado, com todo equipamento certificado pela UE.

“Esperamos abastecer a cesta básica nacional e estaremos abertos não só para os grandes revendedores, mas também para os pequenos comerciantes retalhistas”, disse.

Na mesma senda, enfatizou que não farão a concentração do pescado para os grandes grupos, mas que a população em geral terá acesso.

Inicialmente, vão trabalhar com uma embarcação que está a ser construída no exterior do país e que terá uma capacidade de 100 toneladas com refrigeração, mas a unidade poderá receber também pescado de outros armadores, avançou.

Questionado sobre o risco do investimento em função da actual realidade económica do país, Marco Cunha afirmou peremptoriamente que não é uma aposta arriscada, porque “somos angolanos e devemos ser nós, os primeiros a investir no país”.

O jovem empreendedor exortou os demais cidadãos detentores de capacidade técnica e financeira a investirem em Angola, de modo a ajudar o país a trilhar o caminho do desenvolvimento.

