Nobel da Economia atribuído a Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer

Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer são os vencedores do prémio Nobel da Economia de 2019.

Abhijit Vinayak Banerjee é um economista americano e actualmente é professor de economia internacional da Fundação Ford no Massachusetts Institute of Technology (MIT). É casado com Esther Duflo (na foto), que também é uma economista francesa, co-fundadora e directora do Laboratório de Acção contra a Pobreza Abdul Latif Jameel, e professora de Alívio da Pobreza e Economia do Desenvolvimento no Massachusetts Institute of Technology.

Já Michael Robert Kremer é um economista americado de economia de desenvolvimento, que actualmente é professor da Universidade de Harvard.

Ao atribuir a distinção, a Academia Sueca sublinhou os resultados práticos permitidos pela pesquisa destes economistas no que diz respeito ao combate contra a pobreza.