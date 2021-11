A avaliação do Grupo de Acção Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi/FATF) irá mostrar os avanços dado pelo País no combate a corrupção e a credibilidade conquistada nos mercados internacionais, defendeu o Presidente da Comissão Executiva do Banco de Fomento Angola (BFA), Luís Gonçalves.

Luís Gonçalves falava durante o X Fórum Economia e Finanças, realizado ontem pela Associação Angolana de Bancos (ABANC) sob o tema, “O Papel dos Bancos na Recuperação Económica de Angola”, onde defendeu que no sistema financeiro cada vez mais integrado não é possível ficar de fora, ou se cumpre as exigências ou se tem muitas limitações.

Reforçou que estar integrado no sistema financeiro internacional, exige níveis de gestão de compliance e de riscos idênticos aos existentes nas praças mais desenvolvidas, sob pena de risco de as instituições financeiras angolanas ficarem de fora.

O GAFI promove a avaliação do cumprimento das recomendações, procedendo a uma análise aprofundada e abrangente do sistema instituído em cada país avaliado e destinado a combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e outras ameaças à integridade do sistema financeiro internacional, como seja o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.