Nível de dolarização da economia chega aos 57 % em Junho deste ano

O nível de dolarização dos depósitos na economia subiu para 57%, em Junho deste ano, acima dos 56% verificados em 2020, e ultrapassou os níveis de 2012, ano em que se deu início a lei cambial no sector petrolífero, de acordo com os dados do Banco Nacional de Angola (BNA).

As estatísticas do banco central revelam que, em Junho, os depósitos totais atingiram os 12 biliões Kz, dos quais 43% em moeda nacional, contra os 57% em moeda estrangeira, que representa o nível de dolarização dos depósitos.

Os 12 biliões de depósitos totais correspondem à soma dos depósitos transferíveis e outros depósitos. No que respeita aos depósitos transferíveis (aqueles que podem ser imediatamente conversíveis em dinheiro ou facilmente transferíveis através de cheques, ordem de pagamentos, cartão de crédito e utilizados normalmente para efectuar pagamentos, fundamentalmente depósitos à ordem), o BNA tem registados cerca de 5,5 biliões kz, dos quais, 56% são em moeda nacional e 44% em moeda estrangeira.

Quanto aos outros depósitos, fundamentalmente o a prazo, com o total de 6,2 biliões kz, a moeda externa representa cerca de 68%, enquanto a moeda nacional concentra 32%.

Em 2020, o nível de dolarização dos depósitos no sistema financeiro angolano situou-se nos 56, um ponto abaixo dos actuais 57. Caso os depósitos em dólares permaneçam neste nível durante o ano todo, será o mais alto em 10 anos. Em 2012 fixou-se nos 49%, de lá para cá o nível de dolarização da economia registou um aumento na ordem dos 13 pontos percentuais.

Com a entrada em vigor da lei cambial no sector petrolífero, o nível de dolarização dos depósitos começou a cair, até atingir um mínimo de 33%, entre 2016 e 2017. Em 2018, o nível de dolarização voltou a subir para 48% e no ano seguinte disparou para 55%.

A culpa do regresso da dolarização é do Kwanza e das altas inflações. Com a depreciação da moeda nacional e as altas taxas de inflação, os agentes económicos são obrigados a proteger a sua riqueza e os seus rendimentos, utilizando as divisas.

Após a liberalização da taxa de câmbio em 2018, o Kwanza perdeu cerca de 73% do seu valor face ao dólar. Neste mesmo ano a moeda nacional desvalorizou 46%, no ano seguinte baixou para 36%. No ano passado o kwanza depreciou 26,5%.

No respeita à inflação, atingiu um pico de 41,1% em 2016 em termos homólogos. Para 2021, o Governo foi forçado a rever a sua meta de inflação para 19,5% no final do ano contra os 18,7% inicialmente previstos.

Só em Luanda, o custo de vida aumentou cerca de 14,2% nos primeiros seis meses deste ano, o pior registo dos últimos cinco anos. Em termos mensais, a inflação aumentou 2,2% em Junho face a Maio impulsionada pela comida em 2,8%, elevando a inflação acumulada para 14,2%. A inflação anual acelerou 0,7 pp para 28,7%.

Quando é que uma economia está dolarizada

Uma economia diz-se dolarizada quando as populações residentes detêm uma parte significativa dos seus activos em moeda estrangeira, em particular, tal como o nome sugere, em dólares norte-americanos.

A dolarização é a utilização de moeda estrangeira como meio de pagamento e reserva de valor numa economia. Pode-se ainda dizer que é o processo pelo qual um país renuncia e extingue a circulação da sua moeda, em benefício de uma moeda estrangeira.

Este processo, geralmente, ocorre em resposta a um ambiente de instabilidade económica, sobretudo marcado por elevadas taxas de inflação, assim como persistentes desvalorizações monetárias. A dolarização funciona, assim, como instrumento de seguro por parte do cidadão, para minimizar o risco de uma desvalorização, assim como para se protegerem em relação às políticas dos governos.