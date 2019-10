Nigéria quer multar petrolíferas em 56 mil milhões de euros

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, este é o mais recente passo do Governo da Nigéria para aumentar as receitas do Estado, que caíram com a descida da produção no país e com a queda internacional do preço do petróleo, a maior fonte de receita para a Nigéria.

Na base da acção judicial intentada pelo Ministério da Justiça e Ministério Público da Nigéria, que prevê receita de 56,1 mil milhões de euros, está uma lei de 1993 que determina que o Estado receba uma parte maior das receitas da exploração quando o preço do petróleo ultrapassa os 20 dólares por barril.