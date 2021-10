Nigéria lança eNaira, primeira moeda digital da África

O presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, anunciou nesta segunda-feira (25) o lançamento da moeda digital eNaira, a primeira em África, que seria lançada a 1 de Outubro do corrente ano.

“Nós nos tornamos o primeiro país da África e um dos primeiros do mundo a introduzir uma moeda digital para nossos cidadãos”, celebrou Buhari.

De acordo com o líder do Banco Central da Nigéria, Godwin Emefiele, a moeda possibilitará transacções mais baratas e rápidas.

Um dos primeiros países no mundo a investir na proposta e o primeiro da África a lançar a versão digital de sua moeda, a Nigéria ultrapassou a Gana que ainda está em fase de testes para o lançamento da eCide.

O projecto foi desenvolvido pela fintech Bitt, sediada em Barbados, no Caribe, com experiência na criação de moedas digitais que estão em circulação em vários países do Caribe – todos de economia emergente.

O lançamento é uma aposta para reaquecer a economia pós-pandemia e avançar na inclusão do país em negócios internacionais

A eNaira é emitida pelo banco central e submetida à taxa de câmbio oficial.

Para especialistas, os bancos centrais de todo o mundo buscam criar versões digitais que tenham como objectivo competir com as criptomoedas que não são vinculadas aos reguladores globais.

A Nigéria é o país mais populoso e com o PIB (Produto Interno Bruto) mais alto do continente africano. A aposta do governo é de que a moeda digital poderá reaquecer a economia pós-pandemia e avançar a inclusão financeira do país em negócios internacionais.