Nigéria avisa Galp de que vai haver uma “redução substancial” nas entregas de gás

O principal fornecedor de gás da Galp, a Nigéria, invoca as condições extraordinárias causadas pelas inundações que assolam o país para justificar disrupções futuras no fornecimento, sem quantificar a dimensão das alterações.

“A Galp informa que recebeu da Nigéria GNL Limitada, o seu principal fornecedor de gás, um aviso de força maior baseado nas inundações alargadas que estão a ser vividas na Nigéria, causando uma redução substancial na produção e fornecimento de gás natural liquefeito“, escreve a empresa portuguesa, num comunicado publicado na página do regulador dos mercados, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Galp indica que, para já, não tem qualquer informação que lhe permita calcular os impactos deste evento. Compromete-se contudo a informar sobre “qualquer desenvolvimento significativo”.

A 19 de setembro, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, admitiu que, apesar de o Governo estar a tentar colmatar o risco no que toca ao fornecimento de gás ao país, um fornecedor chave, a Nigéria, poderia não entregar as quantidades de gás previstas, o que pode significar alterações do preço desta matéria-prima – inclusivamente, afirmou posteriormente que este ano já falharam quatro carregamentos.

O Governo tem procurado mitigar este risco no fornecimento com a diversificação dos fornecedores, mas disrupções podem de facto significar um custo mais elevado de fornecimento de gás natural, que por sua vez influencia os preços do mercado regulado em alta.