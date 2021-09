NF-CONFOJUR realiza Fórum Anual de Fomento ao Compliance e Boas Práticas Corporativas

A NF-CONFOJUR, empresa dedicada à prestação de serviços de implementação de sistemas de vigilância e controlo, vai realizar no próximo dia 22 de Outubro, no auditório do Banco Económico, o Fórum Anual de Fomento ao Compliance e Boas Práticas Corporativas.

Segundo uma nota da instituição, a NF-CONFOJUR pretende que o fórum seja um dos maiores encontros sobre o tema em Angola e vai reunir especialistas da área que abordarão questões relacionadas à conformidade corporativa.

Serão também discutidos, de acordo com o documento, temas como a importância da implementação de sistemas de controlo e vigilância nas instituições, a protecção de dados pessoais e os programas de compliance, a responsabilidade penal das pessoas colectivas e o impacto do novo Código Penal no ambiente de negócios, bem como o papel do Estado no impulso de práticas corporativas de combate a corrupção.

O encontro contará com a participação de profissionais de compliance, controlo interno, advogados, economistas, estudiosos e executivos das principais empresas do sector público e privado.

O Fórum tem o apoio institucional da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e do Ministério das Finanças, cujo encerramento será feito pelo secretário de estado para as Finanças e Tesouro, Ottaniel dos Santos.