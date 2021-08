Negócios na zona do euro dispararam em Julho, mas pressões de preços e COVID pesam

A actividade empresarial da zona do euro disparou no mês passado, expandindo o seu ritmo mais rápido em 15 anos, à medida que o levantamento de mais restrições ao coronavírus e uma aceleração da vacinação injectaram vida na indústria de serviços dominante do bloco, mostrou uma pesquisa.

Segundo a Reuters, as interrupções na cadeia de suprimentos e escassez de mão-de-obra significaram que os preços dos insumos aumentaram na taxa mais rápida em mais de duas décadas e temores de novas restrições para conter a variante Delta mais contagiosa do COVID-19 de espalhar o optimismo de sucesso.

O Purchasing Managers ‘Index (PMI) composto final da IHS Markit, visto como um bom indicador da “saúde económica”, subiu para 60,2 no mês passado de 59,5 em Junho, o seu nível mais alto desde Junho de 2006, bem acima da marca de 50 que separa o crescimento da contracção, embora ligeiramente abaixo uma estimativa de 60,6 “flash”.

“O sector de serviços da Europa está voltar à vida. A redução das restrições de vírus e o progresso da vacinação estão a aumentar a procura por uma ampla variedade de actividades, especialmente em turismo, viagens e hospitalidade”, disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da IHS Markit.