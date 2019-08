Negociações sobre dívida oculta em Moçambique só recomeçam em 2020

A consultora Eurasia considera que o Governo de Moçambique só vai voltar à mesa das negociações sobre a dívida oculta em março do próximo ano, o que atrasa um eventual programa do Fundo Monetário Internacional (FMI).

“Só quando o Parlamento moçambicano retomar a actividade oficial, em Março de 2020, é que os debates sobre as propostas de restruturação deverão começar”, escrevem os analistas numa nota sobre a evolução de várias economias africanas.

Na nota enviada aos clientes, os analistas liderados por Darias Jonker acreditam que “o imbróglio jurídico sobre o escândalo da dívida vai provavelmente adiar a reestruturação da dívida”, que está em curso e que já mereceu um acordo por parte dos credores da dívida soberana.

“Isso, por seu turno, vai adiar um programa do FMI e prejudicar a estabilidade macroeconómica a médio prazo”, acrescentam, notando que “os procedimentos legais simultâneos na África do Sul, em Moçambique, nos Estados Unidos e no Reino Unido evidenciam a complexidade da situação e a resposta confusa do Governo moçambicano”.