'Ndungu' 2 pode gerar 800 a 1000 milhões de barris de petróleo

Dados recolhidos (até à data) permitem aferir preliminarmente recursos estimados entre 800 e 1000 milhões de barris de petróleo no poço Ndungu 2, Oeste do Bloco 15, informou a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) e a Eni.

Segundo a concessionária nacional para o segmento upstream e a multinacional italiana, trata-se da maior acumulação descoberta no Bloco 15/06 desde a adjudicação, que para avaliação de todo potencial, foi realizada uma aquisição de dados.

“O esforço sistemático e contínuo de exploração com infra-estruturas conduzido pela Eni, e parceiros durante os últimos três anos, com a supervisão da ANPG e das autoridades angolanas, alavancou tecnologia de ponta e permitiu desbloquear um potencial adicional nas complexas armadilhas estruturais e estratigráficas no interior do Bloco 15/06”, lê-se no comunicado.

A fase de produção inicial de Ndungu, explicam, começou em Fevereiro passado, através de um poço produtor e espera-se por um segundo no quarto trimestre de 2022 para se maximizar a utilização das instalações existentes no Pólo Oeste.