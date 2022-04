nBanks promove aceleração e consolidação de Open Banking e Open Finance em Angola

A fintech nBank, em parceria com a KPMG e o Zenki Group realizaram recentemente, em Luanda, um evento para promover a aceleração e consolidação da adopção de tecnologias prestadoras de Open Banking e Open Finance em Angola.

Reunidos num dos hotéis da capital, gestores executivos de diferentes sectores aprofundaram conhecimento conceptual e técnico desta tendência e as vantagens associadas para todos os diferentes intervenientes do ecossistema empresarial.

O Open Banking consiste num novo modelo financeiro que promete simplificar processos financeiros e revolucionar a relação entre fintechs, clientes bancários, bancos, contabilistas e demais instituições prestadoras de serviços de consultoria financeira e empresarial.

Trata-se assim de um novo paradigma de gestão bancária, actuando por um lado na capacidade de agregar informação imediata de saldos e transações bancárias num único local, e por outro lado na iniciação de pagamentos, com um conjunto de tecnologias e regras seguras, mediante a integração de sistemas qualificados para o efeito.

Para o fundador e CEO da nBanks Orlando Gomes Costa, o evento permitiu promover uma reflexão e partilha de conhecimento sobre as boas práticas que o Open Banking e o Open Finance estão a permitir nos territórios onde já estão activados e praticados.

“A nossa intenção passa por contribuir positivamente para um maior conhecimento desta nova tendência tecnológica que está a reforçar pilares importantes como a confiança, transparência e segurança do sector financeiro, com impacto significativo no tecido empresarial e consumidores” destaca.

Acresce que permite fazer poupar centenas de horas por mês para profissionais que têm de agregar e tratar de informação bancária para processos de consolidação financeira e conciliação bancária.

“Capacita-se assim precisamente que o capital e talento humano estejam mais direccionados para a interpretação e análise de dados e consequente melhor tomada de decisão e não tanto na tarefa rotineira de angariação de informação”, explica Orlando Gomes Costa, fundador e CEO da nBanks.

O Open Banking e Open Finance, enquanto movimento tecnológico global de inovação de âmbito bancário, contabilístico e de auditoria, tem-se traduzido numa consequente transformação empresarial, com benefício claro para todos os intervenientes.

“Este é um modelo muito inovador, com a transformação digital tangibilizada na agregação robusta e segura de informação bancária para o sector empresarial e contabilístico. Na nBanks pretendemos democratizar o conceito de Open Banking para os sectores empresariais e contabilísticos, fazendo nascer em sequência um conjunto de serviços inovadores para o mercado.

Refere Orlando Costa

O evento promovido pela nBanks contou com a presença da EMIS - Empresa Interbancária de Serviços- representada por Pedro Cancela de Abreu que abordou a introdução do Open Banking no sistema de pagamentos de Angola, que surgiu na sequência da publicação da nova Lei do Sistema de Pagamentos (Lei 40/20 de 16 de Dezembro de 2020), devido a pressão regulatória desse desenvolvimento em outras geografias e da necessidade de criar instrumentos de competição no mercado.

De acordo com a EMIS, em Angola, à semelhança do resto do Mundo, o maior desafio de implementação do Open Banking relaciona-se com a necessidade da transformação digital no sector financeiro, sem esquecer o desafio do modelo a implementar no País, com base no aproveitamento da experiência acumulada de outros países e implementações.

A solução encontrada e aprovada passa, segundo a EMIS, pela implementação de uma solução cooperativa centralizada, com o desenvolvimento de um Plataforma de Gestão de APIs (Interface de Programação de Aplicações), que por um lado liga todos os Bancos e os PSP (ASPSP), gestores das contas de pagamento, e por outro lado liga-se com todos os prestadores de serviços de iniciação de pagamentos (PISP) e os de serviços de informação sobre contas (AIPS).

Esta solução assenta num conjunto de princípios, nomeadamente na utilização do know-how e experiência da EMIS nesta indústria, na necessidade de implementar uma plataforma única de alta disponibilidade, aberta a todos os TPPs, com qualidade, isto é um serviço 24/7, na implementação de uma plataforma agregadora de todas as instituições financeiras bancárias e não bancárias, e na aquisição de uma plataforma que implemente os melhores standards internacionais.

Os benefícios esperados com a implementação da solução de Open Banking em Angola passam, de acordo com a EMIS, por um melhor serviço aos clientes (particulares e empresas), informação em tempo real e agregada que permite melhor tomada de decisões, entrada de novos concorrentes no mercado (Fintechs, Telcos, Bigtechs), aumento do conhecimento do ecossistema de pagamentos em Angola, modernização e transformação digital, potencial de replicação para serviços inovadores (Open Finance) e outros sectores, entre outros.

“O sucesso do Open Banking permitirá abrir um conjunto de oportunidades e aproximar Angola da visão da economia dos dados/data economy, onde o sector financeiro terá uma palavra relevante a dizer, pois é por definição um sector onde as pessoas confiam o seu ordenado, as suas poupanças, os seus impostos, o seu dado pessoal, entre outros”, afirmou Pedro Cancela de Abreu, representante da EMIS.