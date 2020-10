$!Nada se perde, tudo se transforma!

Cerca de 1 milhão de garrafas plásticas NÃO acabam depositadas em aterros indiferenciados, porque são recolhidas e utilizadas nos Consumíveis Originais da Marca. O mesmo acontece com cerca de 100 milhões de cabides de plástico reciclados, que fazem hoje parte dos Portáteis lançados recentemente no mercado. Não acredita? Procure a história do DragonFly e veja como o lixo plástico pode ser transformado numa peça exclusiva.

No Programa de Sustentabilidade da HP um dos objectivos a alcançar define que, até 2025, 30% dos produtos da Marca devem conter componentes reciclados . Outro será eliminação de 75% do plástico que fazem parte das embalagens dos seus produtos , nos próximos 5 anos.

Abordamos nos artigos passados a importância das Marcas integrarem nos seus sistemas de produção os Princípios da Economia Circular, bem como a necessidade de alteração do Comportamento de Consumo por parte de todos nós, enquanto Consumidores, e por isso com um papel decisivo no futuro que queremos deixar às próximas gerações.

Ao abrigo da sua Política de Responsabilidade Social e Ambiental, a HP já contribuiu para uma redução de 30% na pegada de carbono, o que é equivalente a retirar 533 carros das ruas por ano. Com a diminuição de 39% no consumo de água no processo produtivo, a HP conseguiu ainda libertar água suficiente para abastecer 7.9 milhões de pessoas por dia. E com menos 60% no consumo de combustíveis fósseis nas suas fábricas, a HP deixou de consumir cerca de 705 barris de petróleo de forma regular.

Ainda nos Universo dos números, e para terminar: 28 milhões de professores e estudantes, jovens e adultos, foram impactados por via de Programas de Educação, com destaque para o Programa HP Life ( https://www.life-global.org/ ), que disponibiliza formação gratuita na área do Empreendedorismo e Micro Negócios, em diversas línguas – português incluído. A marca pretende que sejam 100 milhões de pessoas impactadas até 2025.

Somos todos nós, enquanto Consumidores, que temos a capacidade de “obrigar” as Marcas e Empresas a implementar práticas e procedimentos mais colaborativos, mais ecológicos e sustentáveis. As empresas que forem capazes de crescer, sem aumentar o seu consumo de matérias-primas, vão prosperar num futuro onde os recursos serão limitados. Colaboração, Integração e respeito pelo Próximo, é este é o caminho do Futuro. Basta que pense nisto antes de comprar.

Saiba mais no Facebook da Hp em Angola e aqui: http://bit.do/hpeconomiasustentavel