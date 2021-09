Na vanguarda do sector bancário

Chinedum Nzelu é o mentor do êxito da plataforma electrónica do Banco JP Morgan, nas classes de activos de renda fixa, moedas e commodities (FICC); assume-se como um (autêntico) Head of Macro e-Commerce que supervisiona o desenvolvimento de algoritmos de negociação electrónica para divisas, mercadorias e taxas de juro.



Engenheiro e cientista informático (vinculado ao JP Morgan há 15 anos), figura da lista das 100 pessoas que transformam negócios na Europa. Tem se mostrado determinante para criação e implementação de várias ideias inovadoras, ajudando a posicionar a instituição na vanguarda da indústria bancária no velho continente (Europa).



Pelo traquejo na indústria, Chinedum Nzelu (nigeriano de nacionalidade e residente em Londres) é o pilar das infra-estruturas e estratégias (necessárias) que resultam no alargamento da base de clientes, facto que transforma o JP Morgan num banco excelente e profissional, relativamente ao comércio electrónico no segmento FICC.



Chinedum Nzelu firma-se por encontrar a solução que leva o JP Morgan a se adaptar à dinâmica da indústria financeira, tendo em consideração o progresso tecnológico contemporâneo. Traça a estratégia que garante o Banco manter a competitividade, num segmento de mercado onde o plano é ultrapassar a concorrência, mantendo a liderança.



Hoje, o mundo reconhece que Nzelu (residente em Londres desde os 16 anos) contribui para a transformação progressiva do maior banco dos Estados Unidos da América (EUA), por isso faz parte dos 10 banqueiros negros mais influentes de Wall Street. A equipa dele processa mais de 200 mil negócios, estimados em 200 mil milhões USD por dia.