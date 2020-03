Multicaixa Express representa 10% das transacções automáticas

O mais recente serviço da Empresa Interbancária de Serviços (EMIS), Multicaixa Express, completa o primeiro ano, desde o seu lançamento, em Abril do corrente ano. E já representa 10% das transacções automáticas realizadas no corrente ano.

De acordo com dados da instituição, referentes a Janeiro e fevereiro foram realizadas mais de 90 milhões de operações nos diversos canais disponíveis, cujos valores transcendem em muito os 1,2 biliões Kz. Desses dados as operações realizadas nos Caixas Automáticos (CA) representam 54%, já as transacções por via dos Terminais de Pagamentos Automáticos (TPA) respondem por 34,6% e como já citado o Multicaixai Express (MCXE) 10% do total superando as operações em H2H responsável pelas restantes percentagens.

As primeiras operações de pagamentos por via do MCXE aconteceram no final do primeiro semestre de 2019, representando apenas 3,5% dos pouco menos de 120 mil milhões Kz resultantes do total das operações referentes a Junho daquele ano. Neste mesmo ano, e ainda em relação ao número e valor de pagamento por canal, o peso das operações por MCXE evoluíram de 3,5% em Junho para 25,4% em Dezembro

O Multicaixa Express é um aplicativo interbancário de pagamentos disponibilizado pela EMIS mediante associação de vários cartões multicaixa ao número de telemóvel e que ambiciona vir a ser o mais importante veículo impulsionador da bancarização e da massificação dos pagamentos electrónicos.

Com a referida aplicação é possível fazer o pagamento de vários serviços como carregar o telemóvel, pagar facturas, pagar subscrição de televisão e internet, comprar bilhetes de avião, recargas de energia, enquanto permite consultar saldos e movimentos, fazer transferências e pedidos de levantamento sem cartão.

A utilização exige fazer previamente a associação de cada cartão multicaixa ao número do telemóvel, utilizando para o efeito os Caixas Automáticos (CA) da Rede Multicaixa.

De seguida, descarregar a aplicação MCX Express na Play Store ou Apple Store e depois entrar na aplicação com os dados que obteve no CA e na mensagem SMS recebida e depois entrar na aplicação com os dados que obteve no CA e na mensagem SMS recebida.

De realçar que, o usuário pode adicionar vários cartões multicaixas ao MCX Express (número máximo por confirmar), e no momento de efectuar qualquer movimento pode escolher qual deles a utilizar.

A EMIS expecta que com este serviço “fácil de utilizar” e o MCXE seja o veículo utilizado para dinamizar o comércio electrónico no País, na medida em que irá viabilizar, dentro de alguns meses, o pagamento com cartão de débito multicaixa de compras feitas na internet.