Mota-Engil quase duplica valor do contrato de mineração com a Vale em Moçambique

A Mota-Engil S.G.P.S., S.A. (...) informa que a sua subsidiária para a região de África assinou uma adenda a um contrato de mineração actualmente a decorrer em Moatize – Moçambique, cujo cliente é o grupo multinacional Vale, S.A., cujo valor total passa a ascender a 871 milhões USD, um incremento de 427 milhões USD face ao valor inicial do contrato – 444 milhões USD”, revela um comunicado do grupo português divulgado há minutos pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o comunicado em questão, “a adenda acima referida contempla a extensão do actual contrato de mineração por um período adicional de dois anos, sendo que o término daquele está agora estabelecido para 31 de Dezembro de 2024”.

“Com esta adenda, o grupo vê reconhecido o seu desempenho neste contrato, estabelecido originalmente em 2017, bem como na área de mineração e reforça a sua carteira de encomendas na região de África com um contrato de médio e longo prazo gerador de ‘cash-flows’ recorrentes”, conclui o referido comunicado.