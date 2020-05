Mosap II reinveste 29 milhões Kz na produção agrícola

Segundo o coordenador local do Projecto de Agricultura Familiar e Comercialização Paulo Sozinho as caixas comunitárias constituem uma premissa fundamental para o desenvolvimento comunitário sustentável, porquanto através delas as famílias camponesas têm conseguido suportar os custos de produção e reforçar as suas capacidades.

Avançou ainda que cerca de 50 milhões Kz foram arrecadados pelos camponeses das escolas de campo financiadas, contribuindo para a auto-sustentabilidade através das caixas comunitárias em Malanje.