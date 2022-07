Morre em Barcelona antigo Presidente José Eduardo dos Santos

Morreu hoje em Barcelona, o ex-Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, confirma uma nota de imprensa da Presidência da República.

Segundo a nota de imprensa, o falecimento do ex-Presidente da República, ocorreu hoje às 11h10, hora de Espanha certificada pelo boletim médico da clínica, em Barcelona, após prolongada doença.

No comunicado, o Executivo “inclina-se, com o maior respeito e consideração, perante a figura de um Estadista de grande dimensão histórica, que regeu durante muitos anos com clarividência e humanismo os destinos da Nação Angolana, em momentos muito difíceis”.

Por isso, o Executivo da República de Angola apresenta “à família enlutada os seus mais profundos sentimentos de pesar e apela à serenidade de todos neste momento de dor e consternação”.

Em actualização...