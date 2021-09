Moody’s sobe ‘rating’ dos depósitos do BPI para A3

O Banco BPI informou que a agência de ‘rating’ Moody’s melhorou o ‘rating’ dos depósitos de longo prazo do Banco BPI de Baa1 para A3, na sequência da melhoria recente do ‘rating’ de Portugal.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Portugal (CMVM), o BPI adianta que “a perspectiva de evolução (”Outlook”) do ‘rating’ dos depósitos é estável’’.

“Os ratings atribuídos pela Moody’s ao Banco BPI e à sua dívida sénior ordinária (”senior unsecured”) de longo prazo mantêm-se em Baa2, com Outlook Estável”, adianta o banco.

De acordo com a Lusa, a suportar estas classificações de ‘rating’, a Moody’s põe em evidência quatro pontos essenciais do Banco BPI, designadamente os indicadores de qualidade de risco de crédito, melhor do que a média do sector em Portugal, a sólida capitalização, o adequado perfil de financiamento e liquidez e o apoio do accionista único, o CaixaBank, indica ainda o comunicado.