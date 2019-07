Moody’s sobe rating da CGD, BCP, Santander e Novo Banco

A agência de notação financeira justifica que as decisões de rating aos seis bancos portugueses foram tomadas na sequência do upgrade ao perfil macro-financeiro de Portugal “para ‘moderate+’ de ‘moderate’, em conjunto com a “melhoria continuada dos credit fundamentals dos bancos, especialmente do risco de activos”.

“O principal impulsionador das acções de rating de hoje é a melhoria do ambiente onde o sistema bancário opera, em particular a significativa desalavancagem do setor privado”, refere a Moody’s em comunicado.

A agência norte-americana subiu o rating de depósitos da CGD e do BCP para ‘Baa3/Prime-3’ de ‘Ba1/Not Prime” e de depósitos de longo prazo do Santander para ‘Baa1’ de ‘Baa2’ e do Novo Banco para B2 de Caa1. A Moody’s reafirmou ainda o rating de depósitos do BPI (Baa1/Prime-2) e colocou o de depósitos de longo prazo do Montepio (B3) em análise para eventual upgrade.

A CGD viu também afirmando o rating da dívida sénior unsecured de longo prazo em Ba1 e subiu o baseline credit assessment (BCA) e do adjusted BCA para ‘ba1’ de ‘ba2’. “A perspectiva dos ratings de depósito de longo prazo permanece estável, a perspectiva dos ratings de dívida sénior unsecured foi alterada para estável de negativa”, justifica a Moody’s.

Já o BCP viu ainda subir o rating do seu programa sénior unsecured de ‘Ba2’ para ‘Ba1’ e o BCA e do adjusted BCA da instituição liderada por Miguel Maya para ‘ba3’. A perspetiva dos depósitos de longo prazo permanece ‘estável’.

A Moody’s afirmou o rating da dívida sénior unsecured de longo prazo do Satander Totta em ‘Baa3’ e fez um upgrade no BCA para ‘baa3’ e do adjusted BCA para ‘baa2’. A perspectiva de longo-prazo dos depósitos permanece ‘estável’, mas a da dívida sénior unsecured passou de ‘negativa’ para ‘estável’.

O Novo Banco também viu afirmada a dívida de longo prazo sénior unsecured em ‘Caa2’. A Moody’s também efectuou o upgrade do BCA e do adjusted BCA para ‘caa1’ de ‘caa2’, mantendo o outlook para o rating dos depósitos de longo prazo ‘positivo’ enquanto o outlook para o rating da dívida sénior unsecured melhorou de ‘negativo’ para ‘positivo’.

Relativamente ao BPI, a agência de notação financeira subiu o BCA para ‘baa3’ e o adjusted BCA foi afirmado em ‘baa3’, mantendo a perspectiva de depósitos de longo prazo em ‘estável’.

A Moody’s colocou ainda o BCA e o adjusted BCA em revisão para ‘upgrade’.