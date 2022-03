Moody's prevê abrandamento do PIB mundial devido a catástrofe económica russa

A agência de notação financeira Moody's disse que prevê um abrandamento do PIB mundial devido à "catástrofe económica" na Rússia causada pelas sanções do Ocidente pela invasão da Ucrânia, de acordo com à Lusa.

Segundo uma equipa da Moody's que analisou, num encontro virtual, o impacto macro-económico da guerra na Europa de Leste, o crescimento económico global deverá cair para 3,4% este ano ou, na pior das hipóteses, para 2%, quando a previsão anterior, em Fevereiro, era de 4%.

Este cenário considera a possibilidade de a Rússia ocupar grande parte da Ucrânia e de que as tensões militares diminuam num ano, que a economia e o sistema financeiro russos fiquem isolados do resto do mundo e que as exportações russas de petróleo sejam reduzidas para 1,5 milhões de barris por dia.

Se assim for, a Moody's acredita que a economia russa vá contrair 13,5% este ano, mas a agência indica que um "longo conflito" poderá levar a uma queda de 24%, o que aconteceria se houvesse uma invasão total da Ucrânia que levaria a sanções maiores como o corte das exportações do crude em até 3,5 milhões de barris por dia, causando grande "turbulência" nas cadeias globais de abastecimento.

A zona euro sofre, de qualquer forma, um "golpe significativo", pois esperava com optimismo a recuperação da crise da COVID-19 e agora há um "manto de negatividade" nos mercados, tendo baixado a expectativa de crescimento do PIB de 4% para 3,4% este ano, e no pior cenário para 1,5%.