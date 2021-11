Moody's altera perspectiva do crédito para 2022 de negativa para estável

A agência de notação financeira Moody's alterou recentemente a perspectiva global dos 'ratings' de negativa para estável para os próximos 18 meses, graças à recuperação económica, de acordo com uma nota divulgada pela empresa norte-americana.

"A nossa perspectiva para o crédito soberano em 2022 é estável, reflectindo as nossas expectativas para as condições fundamentais que irão guiar o crédito soberano nos próximos 12-18 meses, relativamente a 2021", pode ler-se na nota publicada pela Moody's.

A agência de 'rating' refere que a "actual recuperação económica irá continuar em 2022, melhorando as receitas orçamentais e permitindo aos governos que comecem a relaxar alguns dos estímulos extraordinários que providenciaram em resposta à pandemia".

"Défices orçamentais mais pequenos e crescimento sólido irão estabilizar os fardos da dívida para a maioria dos soberanos, ainda que significativamente acima de níveis pré-pandémicos. Isto vai aliviar as pressões imediatas sobre o crédito para os governos na maioria das regiões", sustenta a empresa norte-americana.

Por outro lado, a Moody's relembra que os Estados soberanos "continuarão a sofrer as consequências dos custos da pandemia num prazo mais longo", dado que os apoios às famílias e a muitos sectores "deixou os soberanos com balanços mais fracos".

"Quando as taxas de crescimento regressarem à tendência pré-pandémica, a maioria dos soberanos vai ter dificuldades em manter excedentes orçamentais primários [sem custos dos juros] suficientemente largos para recuperar o espaço orçamental perdido antes do próximo grande choque", advertiu a agência.

De acordo com a Lusa, a Moody's também considera que a "flexibilidade de políticas dos soberanos e a eficácia também vai ser testado pelos desafios sociais exacerbados pela pandemia, e por pedidos para os governos abordarem desafios de mais longo prazo como as alterações climáticas".

Num resumo do que foi o ano até agora, a Moody's recorda que "o ritmo de revisões abrandou significativamente em 2021 face a 2020, com a maioria das acções a serem neutras ou positivas, que reflectem uma redução do risco de crédito ligada ao levantamento de restrições e resumo da actividade económica em muitos países".