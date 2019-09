Montepio: Banco de Portugal vai recorrer da decisão do Tribunal de Santarém

A instituição começa por destacar que o Tribunal de Santarém “anulou a acusação proferida pelo Banco de Portugal na fase administrativa do referido processo, com fundamento em questão de natureza processual, relacionada com a suficiência do modo como, durante a fase administrativa do processo, foi assegurado aos arguidos o exercício do direito de defesa”.

“Assim, importa salientar que o Tribunal da Concorrência Regulação e Supervisão não se pronunciou sobre a substância das infracções pelas quais o Banco de Portugal havia condenado os arguidos, não tendo, portanto, de modo nenhum, emitido qualquer juízo a esse respeito, designadamente no sentido de absolver os arguidos das infracções que lhe foram imputadas”, segundo o comunicado da instituição presidida por Carlos Costa.

“O Banco de Portugal discorda do entendimento subjacente à decisão agora proferida pelo Tribunal da Concorrência Regulação e Supervisão, que diverge, aliás, do teor de muitas outras que, ainda recentemente e sobre a mesma questão de direito, têm sido proferidas por tribunais superiores. Deste modo, o Banco de Portugal irá apresentar recurso da mesma”, segundo a instituição.