Moeda nacional pode fechar ano em recuperação

O Kwanza registou uma apreciação acumulada de 2,0% face ao Dólar, de Janeiro a Setembro deste ano, numa tendência que se deverá prolongar pelo resto de 2021 e levar a moeda nacional a encerrar o período com uma notória recuperação, noticiou o Jornal de Angola

O dólar chegou a custar 597,132 kz no mercado interbancário, abaixo de médias superiores aos 620 kz por unidade da moeda norte-americana observadas ao longo ano.



Com uma apreciação do Kwanza, diante do Dólar, de 1,58% só no primeiro semestre, fontes consideram esses números uma reversão da trajectória de perdas da moeda nacional que se arrastava desde 2017, ao mesmo tempo que a confirmação dos efeitos benéficos da reforma cambial iniciada 2018.



O diferencial da taxa de câmbio nos mercados formal e informal atingiu, no primeiro semestre de 2021, mínimos de 3,8% em relação ao Dólar e 2,8 % face ao Euro, contra "spreads” superiores a 100% registados entre 2017 e 2019, algo também atribuído à reforma cambial.

Outros ganhos das reformas, de acordo com o BNA, estão relacionados com a inexistência de pagamentos pendentes por falta de divisas no sistema bancário, o reforço da posição externa do País e a recuperação das reservas internacionais.



Com a saída do Banco Nacional de Angola (BNA) do mercado cambial como único provedor de moeda estrangeira, a 1 de Abril de 2021, os bancos comerciais passaram a comprar a moeda estrangeira directamente das empresas petrolíferas e diamantíferas que operam no mercado nacional e ao Tesouro Nacional, por via da plataforma Bloomberg FXGO.



No primeiro semestre de 2021, os bancos comerciais compraram, no mercado cambial, 3 866,04 milhões USD, contra 4 805,2 milhões no período homólogo, mantendo os níveis relativamente altos.