Moeda em poder do público aumenta 5% em Fevereiro

A quantidade de moeda em poder do público aumentou 5% em Fevereiro de 2022, segundo cálculos do Mercado, com base nos dados das Estatísticas Monetárias e Financeiras divulgadas pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Segundo os dados do BNA, pode-se depreender que a moeda em circulação na economia passou de pelo menos 365,5 mil milhões kwanzas (Kz) em Janeiro de 2022 para 384,6 mil milhões kz, um aumento de cerca de 19 mil milhões kz.

Quando comparado com o mesmo período de 2021, o aumento da quantidade de moeda em circulação na economia é de 6%, ao passar de 361,1 mil milhões kz em Fevereiro de 2021 para 384, 6 mil milhões kz em Fevereiro de 2022.

Para o Coordenador do Centro de Investigação Económica e Social da Universidade Agostinho Neto (UAN), Fernandes Wanda, é expectável o aumento das despesas do Executivo visto que estamos num ano eleitoral, recentemente foi adoptada a redução do Imposto de Valor Acrescentado (IVA) para alguns produtos da cesta básica, logo o aumento visa acomodar essas mudanças.

O economista Daniel Sapateiro e o também economista Fernandes Wanda partilham da mesma opinião e defendem que o aumento da moeda em circulação estimula o consumo.

Daniel Sapateiro apontou que mais moeda em circulação leva a maior possibilidade de consumo privado das famílias e das empresas.

O economista alerta para a necessidade de manter alguma prudência e conservadorismo na política monetária para não criar uma situação de maior consumo e aumento da inflação, pois em Fevereiro (no mesmo período da análise) tem uma inflação de 27%, face ao período homólogo de 2021.

“Também com o aumento da quantidade de moeda em circulação podem as pessoas e as empresas beneficiarem da valorização do Kwanza e comprar divisas para viagens e importações, pelo que apelo a uma restrição neste campo monetário”.

O economista Fernandes Wanda diz que mais moeda em poder do público tende a estimular o consumo. Alertou igualmente para o risco que o aumento do consumo pode acarretar na economia nacional que é o aumento das importações e não da oferta interna (sabendo dos altos custos de se produzir em Angola).

Segundo ainda Daniel Sapateiro, o aumento da moeda em circulação pode acarretar alguns riscos à economia, tais como o aumento da inflação, compra de divisas, importação e a manutenção do modelo económico de escassa produção de bens alimentares, de materiais de construção, ferramentas e máquinas em geral.

“Com o superavit financeiro e fiscal da alta do preço do petróleo tem que se investir em áreas estratégicas nos sectores primário e secundário, sob a forma de processo produtivo, de consumo e de exportação”, defende o economista.

No período em análise, apontam os dados do banco central, também se assistiu a um aumento nos depósitos transferíveis em moeda nacional de 3159,3 mil milhões kz em Janeiro para 3368,8 mil milhões kz em Fevereiro bem como em moeda externa que saíram de 2010 mil milhões kz para 2003,6 mil milhões kz.

No geral, os depósitos transferíveis tiveram um aumento de 4% no período de Janeiro a Fevereiro de 2022, ao sair de 5169,3 mil milhões kz para 5372,5 mil milhões kz.