Moeda em circulação “enxuga” 5% no primeiro semestre de 2021

As notas e moedas em poder do público e os depósitos transferíveis (M1) registaram uma redução de 5,32% no primeiro semestre, passando de 6,2 biliões Kz em Janeiro para 5,8 biliões Kz em Junho, apurou o Mercado segundo dados dos agregados monetários divulgados pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Em Janeiro a economia apresentava perto de 6,2 biliões Kz, distribuídos em notas e moedas em poder do público e depósitos transferíveis, em Junho o volume de notas e moedas em circulação fixou-se em 5,8 biliões Kz.

De Janeiro a Junho, as notas e moedas em poder do público e os depósitos transferíveis (Agregado M1) apresentaram uma redução na ordem dos 329,8 mil milhões Kz.

Em Janeiro as notas e moedas em poder do público fixaram-se em 373,6 mil milhões Kz, passando para 376,1 mil milhões Kz em Junho.

Em Fevereiro, o BNA retirou de circulação perto de 3,5% do montante do primeiro mês do ano, fixando em 361,04 mil milhões Kz. Face aos dados acima, o banco central (instituição com missão de garantir a estabilidade de preços de forma a assegurar a preservação do valor da moeda nacional e a estabilidade do sistema financeiro) reduziu a liquidez, num montante calculado em pelo menos 12,6 mil milhões Kz.

Em Março, o BNA reforçou a liquidez, introduzindo em circulação quase 7,7 mil milhões Kz. Apesar do aumento, a cifra de Março foi a maior do primeiro semestre de 2021, como se pode constatar no agregado monetário do banco central.

As notas e moedas em poder do público representaram apenas 6% no mês de Junho sendo que 94% da massa monetária na economia era de depósitos transferíveis, e é neste instrumento em que se registou uma maior redução.

O BNA utiliza os instrumentos ou mecanismos de condução da política monetária (Aumento e redução do stock nominal de moeda), as Operações de Mercado Aberto (OMA), Facilidade Permanente de Liquidez, Taxa de Redes conto e o Coeficiente de Reservas Obrigatórias.

Estes instrumentos e mecanismos de condução da política monetária são adoptados pelo Banco Nacional de Angola (BNA) de modo a garantir a estabilidade de preços na economia a médio e longo prazo.

Para garantir a preservação do valor da moeda nacional, o Banco Nacional de Angola deve procurar manter o equilíbrio entre a oferta de meios de pagamento e o crescimento da actividade económica.

Deste modo, a variação dos agregados monetários, indicadores que medem a quantidade de dinheiro que circula na economia, deve ser consistente com o nível de actividade económica para que se evitem pressões inflacionistas.