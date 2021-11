Moçambique retoma projectos de gás natural

O governo moçambicano e os parceiros da Área 1 da Bacia do Rovuma vão definir, até ao final do ano, os termos para a retoma dos projectos de gás natural interrompidos devido aos ataques terroristas na província de Cabo Delgado.

Segundo o site moçambicano Notícias Online, o ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, Max Tonela, garante que o país bem como os principais intervenientes nos projectos estão satisfeitos com os avanços alcançados até ao momento.

Tonela, que falava ontem após a audiência concedida pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, aos representantes das empresas Galp e Mitsui, afirmou que se pretende garantir uma situação de segurança sustentável que permita a retoma dos projectos de investimento previstos para a Área 1.

O encontro do chefe de estado e, com o Presidente do Conselho de Administração da Galp, Andy Brown, e o vice-presidente da Mitsui, Hirotatsu Fujiwara, serviu para a troca de informações sobre a participação das duas empresas nos projectos de investimento em curso no país.

Sobre a parceria com a Galp, Tonela recordou que a empresa é actualmente o principal interveniente na distribuição de gás de cozinha, com cerca de 70 por cento da quota do mercado nacional, realçando a parceria com o Governo no programa de promoção do uso de GPL no quadro da redução da pressão sobre as florestas.