Moçambique pretende retomar financiamento do FMI “o mais depressa possível”

Privado de fundos externos directos ao Orçamento do Estado desde Abril de 2016, na sequência do escândalo das dívidas ocultas, o Governo moçambicano quer entrar no próximo ciclo governamental de “cara lavada”, ou seja, com a situação desbloqueada, segundo o jornal moçambicano O País.

“Não temos vergonha de assumirmos isso (dívidas ocultas). Vamos honrar os nossos compromissos e esperamos o mais rápido possível a retoma do financiamento do Fundo Monetário Internacional. Estamos a trabalhar nisso”, disse Ragendra de Sousa.