Moçambique participa a partir de hoje nas Reuniões Anuais do Banco Mundial e do FMI em Washington

Moçambique participa, a partir de hoje, segunda-feira, 10 de Outubro, em Washington, Estados Unidos da América, nas reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Na capital dos EUA, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Max Tonela, deverá participar na reunião do Grupo de Trabalho de Alto Nível sobre Arquitectura Financeira Global com os ministros africanos das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Económico, refere um comunicado do Ministério da Economia e Finanças local.

Max Tonela vai igualmente manter encontros bilaterais com gestores de diversas instituições financeiras internacionais, com destaque para o presidente do Conselho de Administração do Afreximbank, o director-executivo da Constituência Africana do Grupo 1 e o director-executivo do Banco Africano de Desenvolvimento e representante de Moçambique na instituição.

O ministro da Economia e Finanças vai participar também na reunião anual sobre a Ampliação da Acção na Redução do Risco de Desastres, juntando-se a outros especialistas para analisar “o investimento na redução do risco de desastres como componente-chave da adaptação às mudanças climáticas”, refere ainda a nota do Ministério da tutela.