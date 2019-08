Moçambique anuncia decisão de aderir ao Banco Africano de Importações e Exportações

De acordo com o comunicado distribuído no final da sessão semanal do Conselho de Ministros, Adriano Maleiane recebeu do executivo o aval para a formalização da entrada de Moçambique naquele banco pan-africano.

O Afrexim foi criado em 1993 pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e conta com um capital social superior a 11 mil milhões de dólares (9,9 mil milhões de euros).

Em Julho, o presidente do Afrexim, Benedict Oramah, informou os chefes de Estado e de Governo da União Africana que o banco vai criar um fundo de mil milhões de dólares (901,6 milhões de euros) para apoiar a implementação do acordo para a criação da zona de livre-comércio em África.

Dizer que o fundo de mil milhões de dólares pretende apoiar os países a ajustarem-se às perdas repentinas e significativas de receitas provenientes das taxas aduaneiras, cuja redução e, em alguns casos, eliminação, está previsto no acordo.