Moçambique afasta reestruturação da dívida

O ministro das Finanças de Moçambique, Adriano Maleiane descartou a possibilidade de reestruturar a dívida pública, devido ao atraso na exploração de gás natural em Cabo Delgado, dizendo que "não há razões para se antecipar esse cenário".

Em declarações à Bloomberg, Adriano Maleiane argumentou que "as assunções macroeconómicas que sustentaram a renegociações dos títulos de dívida com o comité dos credores mantêm-se inalteradas".

O ministro referia-se à renegociação dos títulos obrigacionistas da Empresa Moçambicana de Atum (EMATUM), que foram primeiro convertidos em títulos de dívida pública e, depois, reestruturados no seguimento do Incumprimento Financeiro em que Moçambique caiu no seguimento da divulgação do escândalo das dívida ocultas e consequente corte de financiamento por parte dos doadores internacionais.

Moçambique está a contar com as receitas do gás para suportar o aumento dos custos do endividamento e garantir o pagamento da dívida pública, que o Fundo Monetário Internacional prevê que chegue aos 133,6%, o terceiro rácio mais alto face ao PIB na África subsaariana.

Os cupões da dívida sobem de 5% para 9% em Março de 2024 e foram reestruturados com base no calendário original de produção de gás pela Total Energies, que começava em 2024, mas foi adiado para, pelo menos, 2026 devido ao conflito no norte do país.

Questionado pela Bloomberg sobre se o país está a planear pedir financiamento ao FMI, o ministro não respondeu.

O FMI esteve em Maputo de 27 de Setembro a 15 de Outubro para fazer a tradicional análise anual da economia ao abrigo do Artigo IV, o que não acontecia desde 2019.