MIREMPET emite 11 títulos mineiros no Huambo até o IV trimestre de 2021

O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET) emitiu 11 títulos mineiros na província do Huambo até Dezembro de 2021, a informação foi avançada ontem, em Luanda, no âmbito do acto oficial do Mineiro.

De acordo com os dados disponíveis, dos 11 títulos mineiros quatro estão destinados à prospecção, três à exploração, para além de quatro alvarás mineiros para igualmente exploração de inertes.

Os quatro títulos de prospecção, aponta o documento, estão relacionados com diamantes, metais ferrosos e ouro. Por outro lado, os dois títulos de exploração estão associados à exploração de elementos de terras raras e outro ao ouro, localizados nos municípios de Longonjo e Chicala Choloanga.

No tocante aos postos de abastecimento de combustíveis na província do Huambo, o documento indica a existência de 61 postos em estado operacional dos quais 47 convencionais e 14 contentorizados.

A Sonangol Distribuidora representa mais da metade dos postos de abastecimento no Huambo, com 38, de seguida está a Bandeira Branca com 15, Pumangol com 2 e a Sonangalp com 1.

No que diz respeito a capacidade de armazenagem de combustíveis, o documento aponta que existe uma no Huambo (ICH) capaz de armazenar 10 854 m³ até Março de 2022, dos quais 3 435 m³ de gasolina, 7 113 m³ de gasóleo, 250 m³ de Jet A1 e 125 m³ de iluminante.