MIREMPET concede direitos de exploração a 4 empresas

Segundo o MIREMPET, treze propostas ficaram habilitadas, das quais a Comissão de Avaliação considerou as que obtiveram melhor pontuação para adjudicação.

Assim, a Minbos Resources, Lda foi-lhe concedida o direito de prospecção e exploração de fosfatos na província de Cabinda. Para o mesmo mineiro, mas no Zaire, venceu a Cimenfort Industrial, Lda.

Para os diamantes venceram a Ishangol LLC, na Lunda Norte, e o Consórcio B&A Somipa, na Lunda Sul.

Em declarações ao Mercado, Judsi Calado, representante da Ishangol LLC, disse estarem agora preparados para cumprir tudo aquilo que são as peças apresentadas no concurso público.

“O concurso público apresentou já as peças fundamentais que cada empresa deve cumprir, então nós queremos cumprir na integra aquilo que nós apresentamos na nossa proposta para desenvolver o nosso País”, salientou.

De acordo ainda com o responsável o objectivo é o desenvolver o sector, e melhor do que tudo é o desenvolvimento do povo angolano.

“A nossa estratégia passa em cumprir o que apresentamos, vamos trabalhar para assinar o contrato, a primeira fase da implementação será o estudo do impacto ambiental, disse o responsável”, asseverou.

“E nossa ideia não estragar o ambiente porque para nós é prioridade”, acrescentou.