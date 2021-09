Mintrans abre concurso para concessão do Corredor do Lobito

O Ministério dos Transportes realiza hoje (08) a cerimónia de abertura do concurso público para concessão do serviço público de exploração, gestão e manutenção da infra-estrutura ferroviária do transporte geral de cargas-minério, líquido e gás, em Benguela.

A cerimónia contará com a presença do titular da pasta dos transportes, Ricardo de Abreu, e vai contemplar os convidados com uma viagem de comboio da estação do Lobito ao terminal mineiro, que faz parte do perímetro da concessão, e no regresso à estação será realizada uma conferência de imprensa.

O projecto apresenta-se como uma plataforma de dinamização da economia nacional, permitindo a criação postos de trabalho directos para os cidadãos angolanos; o incremento das exportações do País; e investimentos indirectos em plataformas multimodais, terminais e outras infra-estruturas logísticas satélites ao longo da linha.

A reactivação do Corredor do Lobito insere-se igualmente nos esforços do País em reforçar a integração regional e os compromissos da sub-região, apontando para a possibilidade futura da interligação Atlântico-Índico.

A operação do Corredor do Lobito envolve investimentos adicionais ao longo do percurso férreo Lobito/Benguela/Luau, incluindo a integração da via-férrea contígua, a fronteira na República Democrática do Congo e a construção de um ramal para a República da Zâmbia.

*André Samuel em Benguela