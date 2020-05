Ministros reúnem-se amanhã com empresários ligados à distribuição de bens agroalimentares

O ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos, e o ministro do Comércio e Indústria, Víctor Fernandes, vão reunir-se, amanhã (08), com os empresários que representam as empresas de distribuição de bens agroalimentares, cujo objectivo é concertar a operacionalização da linha de financiamento de compras dos bens de consumo de origem nacional.

De acordo com uma nota do gabinete de imprensa do Ministério da Economia e Planeamento, o certame com início marcado para as 10:00h, decorrerá no auditório do Instituto Nacional de Estatística (INE), em Luanda.

A estratégia enquadra-se no âmbito das medidas imediatas de alívio dos efeitos económicos e financeiros negativos provocados pela pandemia da COVID-19, determinadas pelo Decreto Presidencial nº 98/20 de 9 de Abril.