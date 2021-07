Ministros africanos pedem rapidez na entrega do 'novo capital' do FMI

“O financiamento de longo prazo atempado, estável e suficiente, em termos justos para uma recuperação sustentável e inclusiva continua fora do alcance para muitos países em desenvolvimento", escrevem os ministros das Finanças da Nigéria, Costa do Marfim, República Democrática do Congo e Gana.

O artigo, publicado no jornal italiano La Stampa na véspera da reunião do G20, em Veneza, salienta as necessidades financeiras dos países africanos e defende um desembolso maior e mais rápido dos DES que são reservados para o continente.

"A urgência agora é acelerar o desembolso destas verbas para impedir que a actual crise de liquidez nos mercados emergentes se desenvolva para uma crise de insolvência", argumentam os ministros Zainab Ahmed (Nigéria), Nicolas Kazadi (República Democrática do Congo), Adama Coulibaly (Costa do Marfim) e Ken Ofori-Atta (Gana) no artigo.

Os 650 mil milhões USD que o FMI vai emitir em DES representa uma transferência de cerca de 33 mil milhões USD para África, dos quais 28 mil milhões USD irão para a região subsaariana.

Vários governantes africanos têm defendido um aumento desta alocação tendo em conta as necessidades de financiamento, que o próprio FMI estima em quase 500 mil milhões USD até 2025 para recuperar da pandemia, estando apalavrado um apoio de 100 mil milhões USD por parte do G7, impulsionado pela França.

Para além disto, os governantes defendem também um reabastecimento do fundo do FMI de Combate à Pobreza e Crescimento, que permite empréstimos rápidos e a taxas de juro muito baixas.

Os ministros reforçaram também a proposta de uma alocação de 30 mil milhões USD a um novo instrumento financeiro avançado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, que equivale ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, e que permitiria que as nações africanas se pudessem endividar de forma mais barata e com mais incentivos para a canalização das verbas para investimentos sustentáveis e amigos do ambiente.

Outro dos pontos abordados no artigo tem a ver com as vacinas, que os governantes lamentam estarem a ser distribuídas num ritmo muito menor que nas economias desenvolvidas.

"O mundo desenvolvido está sustentadamente a chegar aos seus objetivos de vacinação, mas África prepara-se para enfrentar a terceira vaga da COVID-19, com as reservas de vacinas a esgotarem-se, deixando muitos países incapazes de darem sequer seguimento ao plano e dar a segunda dose da vacina para os grupos de alto risco", escrevem os ministros africanos.