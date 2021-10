Ministro exorta cooperativas de diamantes ao cumprimento da lei

Diamantino Azevedo, que falava na abertura do segundo encontro sobre a actividade semi-industrial de diamantes em Angola, apontou igualmente o que considerou de "desafios significantes” no domínio da organização das cooperativas do sector.

"Temos desafios significantes do ponto de vista de organização das cooperativas, nomeadamente organização técnica, administrativa, de observância dos princípios técnicos para o desenvolvimento de projectos mineiros”, disse.

De acordo com o ministro, o combate ao garimpo de diamantes, sobretudo na Região Leste de Angola onde persiste a actividade, consta também dos desafios das autoridades e parceiros que actuam neste segmento de exploração mineira.