Ministro esclarece suspensão de direitos aduaneiros

O ministro da Indústria e Comércio, Victor dos Santos Fernandes, afirmou esta quarta-feira (1) que o principal objectivo da suspensão temporária no pagamento dos direitos aduaneiros de alguns produtos alimentares é influenciar a baixa de preços.

“Estamos em crer que os operadores nacionais corresponderão positivamente”, disse à imprensa o titular da pasta no final da reunião do Conselho de Ministros.

Na sessão desta quarta-feira, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, o Conselho de Ministros aprovou a suspensão temporária do pagamento dos direitos aduaneiros do arroz, da carne de porco, da carne seca de vaca, coxa de frango, do grão de milho, óleo alimentar e leite em pó.

O governante explicou que não cabe ao Executivo fixar o preço dos produtos dos operadores comerciais.

"O que o Executivo pretende em relação às taxas aduaneiras é isentar a sua utilização para que os operadores do mercado possam praticar preços de acordo com a realidade do País", frisou.