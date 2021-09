Ministro dos Transportes pede melhoria a gestores

O ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, pediu, em Luanda, um trabalho profundo de melhoria de desempenho nas empresas de transportes públicos e portuários do País, com vista ao alcance da estratégia de reestruturação em curso no sector.

Ricardo D’Abreu fez essas considerações no acto de empossamento dos novos conselhos de Administração das empresas ligadas ao seu pelouro, nomeadamente, do Transporte Colectivo Urbano de Luanda (TCUL), Empresa Portuária do Namibe, a Empresa Portuária do Amboim e a Empresa Caminhos de Ferro de Benguela, onde pediu empenho, rigor, transparência e cooperação entre os gestores nomeados.

O ministro dos Transportes, que usou das suas atribuições legais e em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República, empossou para exercer o cargo de presidente do Conselho de Administração da TCUL, Catarino Eduardo César, para o Conselho de Administração da Empresa Portuária do Amboím, Francisco José Aleixo Fernandes, Manuel Nazareth Neto, para presidente do Conselho de Administração da Empresa Portuária do Namibe e na administração da Empresa Caminhos de Ferro de Benguela, António Manuel Cabral.

“É preciso que os ganhos destas empresas estejam ao serviço da economia e dos cidadãos. Para tal, é preciso catapultá-las para os grandes desafios do presente e do futuro, olhando sempre para a melhoria do desempenho das mesmas”, lembrou.

Para o titular da pasta dos Transportes, a qualidade de vida dos cidadãos e a rentabilização das empresas públicas do sector devem estar no centro das preocupações dos novos gestores, onde o desempenho individual e colectivo poderá fazer a diferença. “A perspicácia de cada um poderá determinar o sucesso do sector”, disse.