Ministro do Comércio e indústria quer maior investimento europeu

O ministro do Comércio e Indústria, Victor Fernandes, solicitou, nesta quarta-feira, apoio do embaixador da Bélgica, Josef Smets, no sentido de continuar a atrair empresários belgas e de outros países europeus para investirem em Angola.

Falando no encontro de cooperação entre Angola e o Reino da Bélgica, decorrido em Luanda, onde foram aflorados questões do sector diamantífero e portuário, considerou importante haver um interlocutor junto da União Europeia (EU) que seja membro, para melhor interpretação das mudanças que ocorrem no País.

Para o efeito, pediu ao diplomata belga para que seja o seu país junto da UE a levar a mensagem positiva da actual realidade angolana, no intuito de mais empresários europeus visitarem o território nacional.

Em declarações à imprensa, o diplomata belga, Josef Smets, elogiou as reformas e os desafios económicos em curso no País para o desenvolvimento e bem-estar dos angolanos.

Por conta da pandemia da COVID-19, o embaixador considerou 2020 um ano difícil nas relações bilaterais, referindo que houve menos importações e exportações.

Deu a conhecer que através do Porto de Antuérpia, a Bélgica vai contribuir para o desenvolvimento dos portos do Soyo (na província do Zaire) e de Cabinda, iniciativas que se prevê para 2021.

Já no sector diamantífero, onde também existe cooperação com Angola, a ajuda será na criação da bolsa de diamantes.

No encontro abordou-se questões sobre o Fórum de Negócios Angola – União Europeia, agendado para o primeiro semestre de 2021, apoio às PME´s angolanas, a cooperação na luta contra corrupção, formação e capacitação técnica de quadros ligados ao sector, entre outros.