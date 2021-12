Ministro das Finanças turco demite-se em plena crise da lira

O ministro das Finanças da Turquia renunciou ao cargo em plena crise da desvalorização da lira, que perdeu 30% no mês passado, enquanto o Presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, continua a defender uma política de taxas de juro baixas.

Os meios de comunicação turcos relatam que a partida de Lutfi Elvan era esperada há semanas, uma vez que o ministro tinha rejeitado em privado a estratégia monetária de Erdogan e a sua intervenção contínua no trabalho do banco central.

A demissão de Elvan e a nomeação do novo ministro, Nureddin Nebati, até agora vice-ministro das finanças, foi publicada após a meia-noite no jornal oficial do Estado, com um decreto assinado pelo Presidente.

O documento declara que o ministro demissionário pediu para ser dispensado do seu cargo e que o seu pedido foi aceite por Erdogan.

Nebati é o terceiro ministro das finanças desde Novembro.