Ministro das Finanças guineense optimista com possibilidade de assinar programa financeiro com FMI

O ministro das Finanças da Guiné-Bissau, Ilídio Té, disse estar optimista com a possibilidade de assinar um programa financeiro com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que inicia hoje uma missão ao país para analisar a situação económica.

“Estou com um sentimento de que é desta vez que vamos ter um programa financeiro com o FMI, tendo em conta o próprio engajamento do Estado”, afirmou Ilídio Té.

Segundo o ministro, o Governo está “comprometido em cumprir com o saneamento das Finanças Públicas e a execução orçamental”.

“Podemos constatar que decisões foram tomadas, algumas impopulares, compreendemos a reacção”, disse o ministro, referindo-se a medidas tomadas pelo Governo, incluindo o aumento de impostos.

Ilídio Té destacou também que durante a estadia em Bissau o FMI não só vai reunir-se com as autoridades e parceiros, mas também com os sindicatos.

“Se queremos ter programa é desta vez e há oportunidades que não podemos deixar fugir”, sublinhou o governante guineense.

“Ouvimos falar do apoio orçamental de Portugal e de França. Isso significa que há seriedade e confiança dos parceiros em quem está a gerir o país. Estamos para servir o povo, vamos continuar a servir o povo e estamos optimistas que vamos ter um programa financeiro com o fundo”, salientou.

Uma missão do Fundo Monetário Internacional inicia hoje contactos com as autoridades da Guiné-Bissau para analisar a situação económica e as condições para negociar um programa financeiro, anunciou hoje o Ministério das Finanças guineense.

A primeira parte da missão do FMI, liderada por José Gijon, vai realizar-se de forma virtual e a segunda parte vai decorrer em Bissau entre 14 de Novembro e 22 de Novembro.

Segundo o comunicado do Ministério das Finanças, o “programa financeiro com o FMI irá assegurar a implementação das reformas formuladas pelo Governo de Bissau, visando estabilizar a economia, melhorar a competitividade e reforçar a boa governação”.

No âmbito da visita, a missão do FMI vai reunir-se com instituições nacionais, incluindo o Ministério das Finanças, Ministério da Administração Pública, Tribunal de Contas, o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, e o primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam.