Ministro da Energia e Águas aposta na agricultura de conservação e pesca

O ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, presidiu recentemente, em formato digital, a segunda reunião do Fórum de Ministros da OKACOM, onde destacou o projecto financiado pela PNUD-GEF, cujo objectivo é a melhoria das condições de vida das populações, com apoio na agricultura de conservação e pesca.

O responsável destacou também o Projecto da União Europeia, cujo foco é o Desenvolvimento do Sistema de Apoio à Decisão e o Reforço da Gestão dos Recursos Hídricos, tendo os países beneficiado de equipamentos de monitorização hidrológica incluindo barcos, que muito contribuirão para as acções de investigação científica e implementação de acções concretas com benefícios múltiplos.

O ministro referiu ainda que os projectos citados e outros não menos importantes que estão a ser implementados na região da bacia nos três países, reflectem a dinâmica e o compromisso de gestão partilhada dos recursos hídricos, consubstanciados na visão da OKACOM.

A OKACOM é um acordo estabelecido por três estados ribeirinhos de Angola, Namíbia e Botswana para gerir conjuntamente os recursos hídricos.

Durante o encontro foram ainda avaliados os trabalhos da comissão em termos organizativos, participação em eventos internos e internacionais, mobilização de recursos para os projectos e execução de projectos de entre outros.