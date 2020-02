Sérgio Santos, esboçou algumas palavras durante o empossamento do novo presidente do Conselho de Administração (PCA) do referido banco, Henda Inglês, referiu que o sector produtivo vê no Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) e no papel do seu novo gestor uma importância “muito grande”.

Por esta razão, o Ministério da Economia e Planeamento vai acompanhar a implementação do plano estratégico do BDA e contribuir para sua melhoria.