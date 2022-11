Ministra das Finanças participa na Angola Oil & Gas 2022

A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, vai assinalar presença na Angola Oil & Gas (AOG) 2022, que terá lugar de 29 de Novembro a 1 de Dezembro, em Luanda.

Segundo VerAngola, a titular da pasta das Finanças vai comparecer e participar como palestrante na edição deste ano do certame.

Com o tema "Promovendo uma Indústria de Petróleo e Gás Inclusiva, Atractiva e Inovador em Angola", o evento vai receber a ministra "em painéis de alto nível, sessões exclusivas de networking, reuniões individuais e vários fóruns onde a ministra promoverá a atractividade do sector de petróleo e gás angolano, fará networking, discutirá, negociará e assinará acordos de investimento com investidores globais".

O comunicado refere igualmente que a presença de Vera Daves de Sousa no certame "será crucial na formação de discussões importantes sobre oportunidades de investimento para empresas locais, regionais e globais em toda a cadeia de valor de petróleo e gás de Angola, pois o maior produtor de petróleo bruto da África procura maximizar o desenvolvimento, exploração e monetização dos seus vastos recursos energéticos para impulsionar a segurança energética e o desenvolvimento socioeconómico".