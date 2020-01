A cerimónia de empossamento do novo responsável da AGT e outros quadros seniores do sector teve lugar esta quarta-feira, no MinFin e foi presidida pela ministra das Finanças, Vera Daves.

O novo PCA da AGT é jurista de formação, foi director da Direcção dos Grandes Contribuintes naquela instituição antes de exercer a função de director nacional do Gabinete de Organização e Métodos.