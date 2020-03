Ministra das Finanças assume revisão do OGE 2020.

A ministra das Finanças Vera Daves de Sousa comunicou, hoje, a revisão do Orçamento Geral do Estado em vigor. A proposta de revisão deverá ser apresentada até a primeira quinzena de Maio.

O anúncio foi preferido no final da terceira reunião extraordinária do Conselho de Ministros realizada em Luanda.

A revisão orçamental decorre da queda do preço do barril de petróleo para mais da metade do previsto no actual OGE (55 USD). A ministra avança que a revisão terá em conta um preço médio abaixo de 35 USD.