Ministério dos Transportes lança concurso para equipar Aeroporto de Mbanza Congo

O Ministério dos transportes lançou o concurso público limitado por prévia qualificação para o financiamento, concepção, construção, fornecimento, instalação de equipamentos e apetrechamento do Novo Aeroporto de Mbanza Congo-Zaire.

O concurso está aberto à participação de entidades estrangeiras e as candidaturas devem ser endereçadas à Sociedade Gestora de Aeroportos SA até às 14 horas do dia 15 de Outubro do ano em curso.

O prazo de execução do contrato é de dois anos e seis meses, sendo que o contrato compreende a concepção e elaboração de todos os projectos executivos, construção e o apetrechamento do Novo Aeroporto de Mbanza Congo.