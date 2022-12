Ministério dos Recursos Minerais lança desafios do sector diamantífero

O aumento da produção de diamante no país e a continuação da instalação de fábricas de lapidação, a exemplo do Pólo de Desenvolvimento de Saurimo, na província da Lunda Sul, são uns dos grandes desafios do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET).

De acordo com o ministro do MIREMPET, Diamantino Pedro de Azevedo, que falava por ocasião da tomada de posse dos novos corpos gerentes das empresas de Diamante de Angola (EMDIAMA) e da de Comercialização de Diamantes (SODIAM, E.P), disse que estas perspectivas para o sector diamantífero farão parte do Plano de Desenvolvimento Nacional para o período de 2023 a 2027.

Segundo o governante, os recém-empossados, com destaque para os presidentes do Conselho de Administração da ENDIAMA e SODIAM, José Manuel Ganga Júnior e Eugénio Pereira Bravo, respectivamente, não terão uma tarefa fácil porque as metas de produção que se pretendem são bastantes elevadas, num contexto do mercado internacional difícil.